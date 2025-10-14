МАГАТЭ хочет возобновить питание ЗАЭС в два этапа – Associated Press

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанциии в два этапа. Об этом Associated Press сообщил европейский дипломат.

Во время первого этапа МАГАТЭ предлагает создать зону прекращения огня радиусом 1,5 километра, чтобы отремонтировать линию "Днепровская" напряжением 750 киловольт, главную электролинию до станции, которую повредили на территории и которая находится под контролем России.

На втором этапе предлагают создать еще одну зону прекращения огня, чтобы отремонтировать резервную линию "Ферросплавная-1" напряжением 330 киловольт. Она находится на территории под контролем Украины.

В конфиденциальных документах, с которыми ознакомилось AP, говорилось, что представители МАГАТЭ должны были бы присутствовать во время ремонтных работ, которые планировали провести в период с 11 по 17 октября.

Однако, по словам европейского дипломата, хотя украинская сторона предоставила необходимые гарантии безопасного проезда ремонтных бригад, Россия не предоставила таких гарантий вовремя для начала работ согласно этому графику.

МАГАТЭ отказалось комментировать сроки, отметив лишь, что глава агентства Рафаэль Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами", чтобы восстановить электроснабжение и "помочь предотвратить ядерную аварию".

8 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила провести одновременный ремонт линий электропередачи для восстановления электроснабжения на Запорожскую АЭС с обеих сторон фронта.

"Кто же против? Но россияне против, они не дают ремонтировать, они стреляют", – отмечал тогда глава государства.