У Росії заявили про можливе припинення вогню для ремонту ліній електропередач до окупованої ЗАЕС
Глава держкорпорації країни-агресора "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що рішення про призупинення бойових дій для ремонту ліній електропередач до тимчасово окупованої Запорізької атомної станції може бути ухвалено 17 жовтня. Слова чиновника передає британський телеканал Sky News.
Посадовець РФ заявив, що запровадження періоду тиші дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач, які ведуть до станції. Одна з них знаходиться на окупованій території, друга – на підконтрольній Україні.
"Це дуже важке рішення, яке потребує справедливого балансу. Воно є дуже невизначеним, дуже попереднім, і можливо, що таке рішення буде впроваджене вже завтра", – заявив Лихачов.
Російські пропагандисти, цитуючи Лихачова, додають, що ремонт цих ліній електроперед займе 6-7 днів.
Раніше, 12 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважував, що для припинення небезпечного блекауту на ЗАЕС Росія має припинити обстріли та забезпечити відновлення ліній електропередач.
Посадовець наголошував, що Москва "може зробити це будь-якої миті".
- 23 вересня Міненерго повідомило, що на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів.
- Це найдовший час, коли об'єкт функціонував у такому режимі. Заступниця міністра енергетики зауважувала, що генератори та сама станція не розраховані на таке.
- 7 жовтня співробітники МАГАТЕ зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від Запорізької АЕС. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що ці дії є свідомою провокацією Росії.
- 13 жовтня агенція Associated Press з посиланням на неназваного європейського дипломата повідомила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС у два етапи.
