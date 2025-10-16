У Росії заявили про можливе припинення вогню для ремонту ліній електропередач до окупованої ЗАЕС

Запорізька АЕС (Фото: Telegram-канал Укренерго)

Глава держкорпорації країни-агресора "Росатом" Олексій Лихачов заявив, що рішення про призупинення бойових дій для ремонту ліній електропередач до тимчасово окупованої Запорізької атомної станції може бути ухвалено 17 жовтня. Слова чиновника передає британський телеканал Sky News.

Посадовець РФ заявив, що запровадження періоду тиші дозволить провести роботи на двох пошкоджених лініях електропередач, які ведуть до станції. Одна з них знаходиться на окупованій території, друга – на підконтрольній Україні.

"Це дуже важке рішення, яке потребує справедливого балансу. Воно є дуже невизначеним, дуже попереднім, і можливо, що таке рішення буде впроваджене вже завтра", – заявив Лихачов.

Російські пропагандисти, цитуючи Лихачова, додають, що ремонт цих ліній електроперед займе 6-7 днів.

Раніше, 12 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважував, що для припинення небезпечного блекауту на ЗАЕС Росія має припинити обстріли та забезпечити відновлення ліній електропередач.

Посадовець наголошував, що Москва "може зробити це будь-якої миті".