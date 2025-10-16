В РФ заявили о возможном прекращении огня для починки ЛЭП к оккупированной Запорожской АЭС
Глава госкорпорации страны-агрессора "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что решение о приостановлении боевых действий для ремонта линий электропередач к временно оккупированной Запорожской атомной станции может быть принято 17 октября. Слова чиновника передаёт британский телеканал Sky News.
Чиновник РФ заявил, что введение периода тишины позволит провести работы на двух поврежденных линиях электропередач, которые ведут к станции. Одна из них находится на оккупированной территории, вторая - на подконтрольной Украине.
"Это очень тяжелое решение, которое требует справедливого баланса. Оно является очень неопределенным, очень предварительным, и возможно, что такое решение будет внедрено уже завтра", - заявил Лихачев.
Российские пропагандисты, цитируя Лихачева, добавляют, что ремонт этих линий электроперед займет 6-7 дней.
Ранее, 12 октября, министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что для прекращения опасного блэкаута на ЗАЭС Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить восстановление линий электропередач.
Чиновник подчеркивал, что Москва "может сделать это в любой момент".
- 23 сентября Минэнерго сообщило, что на Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации. Станция перешла на питание от дизель-генераторов.
- Это самое долгое время, когда объект функционировал в таком режиме. Заместитель министра энергетики отмечала, что генераторы и сама станция не рассчитаны на такое.
- 7 октября сотрудники МАГАТЭ зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что эти действия являются сознательной провокацией России.
- 13 октября агентство Associated Press со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС в два этапа.
Комментарии (0)