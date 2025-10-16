В РФ заявили о возможном прекращении огня для починки ЛЭП к оккупированной Запорожской АЭС

Украинский МИД отмечал, что Москва может "в любой момент" прекратить обстрелы и обеспечить восстановление

Запорожская АЭС (Фото: Telegram-канал Укрэнерго)

Глава госкорпорации страны-агрессора "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что решение о приостановлении боевых действий для ремонта линий электропередач к временно оккупированной Запорожской атомной станции может быть принято 17 октября. Слова чиновника передаёт британский телеканал Sky News.

Чиновник РФ заявил, что введение периода тишины позволит провести работы на двух поврежденных линиях электропередач, которые ведут к станции. Одна из них находится на оккупированной территории, вторая - на подконтрольной Украине.

"Это очень тяжелое решение, которое требует справедливого баланса. Оно является очень неопределенным, очень предварительным, и возможно, что такое решение будет внедрено уже завтра", - заявил Лихачев.

Российские пропагандисты, цитируя Лихачева, добавляют, что ремонт этих линий электроперед займет 6-7 дней.

Ранее, 12 октября, министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что для прекращения опасного блэкаута на ЗАЭС Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить восстановление линий электропередач.

Чиновник подчеркивал, что Москва "может сделать это в любой момент".