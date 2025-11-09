Запорожская АЭС впервые за полгода возобновила резервное электроснабжение – МАГАТЭ

Несмотря на восстановление резервной линии питания на Запорожской АЭС, Гросси отметил, что ситуация остается "очень нестабильной"

Запорожская АЭС, вид с правого берега Днепра (Фото: ЕРА)

После достижения локального прекращения огня Запорожская атомная электростанция впервые за шесть месяцев возобновила доступ к резервному электроснабжению из сети после завершения ремонта второй линии электропередач. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Линию "Ферросплавная-1" мощностью 330 киловольт подключили к станции 8 ноября в 19:43.

Гросси назвал это "еще одним важным шагом в усилиях по предотвращению ядерной аварии". Две недели назад удалось восстановить линию "Днепровская" мощностью 750 кВ, что положило конец месячному отключению внешнего электроснабжения на объекте.

"Сразу после того, как 23 сентября Запорожская атомная электростанция потеряла все внешнее электроснабжение, мы начали тесное сотрудничество как с Российской Федерацией, так и с Украиной, чтобы обеспечить ремонт обеих линий электропередач, который является незаменимым для поддержания ядерной безопасности на объекте во время этой разрушительной войны", – сказал Гросси.

Ремонт поврежденного участка энергоблока "Ферросплавная" №1 начался утром 8 ноября после разминирования территории. Отремонтирована линия, которая была перерезана с 7 мая 2025 года.

Однако Гросси подчеркнул, что общая ситуация остается "очень нестабильной", и миссия МАГАТЭ в Украине еще "далеко не завершена". В течение более трех с половиной лет полномасштабной войны объект 10 раз терял любой доступ к внешнему электроснабжению.

Все шесть реакторов ЗАЭС остановлены и не вырабатывали электроэнергию уже более трех лет, но атомной электростанции все еще нужна электроэнергия для питания насосов, используемых для охлаждения.

В то же время гендиректор МАГАТЭ отметил, что события в других частях Украины подчеркнули "крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью во время конфликта".

Две действующие АЭС – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после атаки в ночь на 8 ноября на электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности. На прошлой неделе Ровенская АЭС также временно снизила производство после повреждения другой подстанции.