В Полтавской области и Харькове блэкаут из-за атаки россиян. Сибига призвал собрать МАГАТЭ

Россия снова пыталась атаковать подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС, заявили в МИД

Блэкаут в Харькове (скриншот видео)

В Полтавской области отсутствует электроэнергия в результате атак россиян. Есть перебои с теплом и водоснабжением. В Харькове также частичный блэкаут. МИД обратилось к партнерам с призывом заставить РФ прекратить атаки на ядерную энергетику.

По данным руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, в регионе есть значительные повреждения.

"В области отсутствует полностью или есть перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. На горячие линии и ко мне лично обращаются много людей. Уверяю – соответствующие службы работают непрерывно на пределе своих возможностей", – отметил он.

На случай длительного отсутствия энергоснабжения по всей области развернуты "пункты несокрушимости".

Местные Телеграм-каналы сообщают, что в Полтаве фиксируют скачки напряжения от 200 до более 600 вольт. Такие перепады могут навредить технике и даже вызвать короткое замыкание.

В Харьковской области ситуация в сфере энергообеспечения и энергогенерации сложная, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В регионе развернуты все "пункты несокрушимости", а население призывают экономно потреблять электроэнергию.

В самом Харькове сообщают о частичном блэкауте и также скачках напряжения. Официально обесточивание города власти не комментировали.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия снова нацелилась на подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Эти удары были спланированы и сознательны.

"Мы призываем срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти недопустимые риски. Также призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, создающие риск катастрофического инцидента", – подчеркнул он.