У Полтавській області та Харкові блекаут через атаку росіян. Сибіга закликав зібрати МАГАТЕ

Росія знову намагалася атакувати підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, заявили в МЗС

Блекаут у Харкові (скриншот відео)

В Полтавській області відсутня електроенергія внаслідок атак росіян. Є перебої з теплом та водопостачанням. У Харкові також частковий блекаут. МЗС звернулося до партнерів із закликом змусити РФ припинити атаки на ядерну енергетику.

За даними керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, в регіоні є значні пошкодження.

"В області відсутнє повністю або є перебої електро-, тепло- та водопостачанням. На гарячі лінії та до мене особисто звертаються багато людей. Запевняю – відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей", – зазначив він.

На випадок тривалої відсутності енергопостачання по всій області розгорнуті "пункти незламності".

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що в Полтаві фіксують стрибки напруги від 200 до понад 600 вольт. Такі перепади можуть нашкодити техніці та навіть викликати коротке замикання.

У Харківській області ситуація у сфері енергозабезпечення та енергогенерації складна, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. В регіоні розгорнуті всі "пункти незламності", а населення закликають економно споживати електроенергію.

У самому Харкові повідомляють про частковий блекаут та також стрибки напруги. Офіційно знеструмлення міста влада не коментувала.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Ці удари були спланованими та свідомими.

"Ми закликаємо терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці неприпустимі ризики. Також закликаємо всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай і Індію, вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, що створюють ризик катастрофічного інциденту", – наголосив він.