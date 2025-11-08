В Міненерго розповіли про стан енергосистеми: Вдалося стабілізувати, але відключення потрібні

Світлана Грінчук (Фото: t.me/energyofukraine)

У ніч проти 8 листопада енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Систему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Сьогоднішня ніч стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати", – повідомила вона.

Щоб усунути завдані пошкодження та стабілізувати роботу енергосистеми, довелося застосувати аварійні та спеціальні графіки відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

"Потім нам вдалося стабілізувати трішки систему та перевести на графіки погодинних відключень, щоб громадянам було простіше планувати дії. Але відмовитися від відключень поки неможливо", – зазначила Гринчук.

Міненерго разом з керівниками обласних адміністрацій та іншими органами не тільки оцінюють наслідки атаки, але й координують дії щодо розгортання альтернативних джерел живлення. Міністерка наголосила, щоб відремонтувати пошкоджені об'єкти, все одно доведеться застосовувати графіки відключень.

"По-іншому система не працює. Ті заяви, що нібито не підготувалися енергетики та інші служби, не відповідають дійсності. Тому що навіть для дрібних ремонтів потрібно на деякий час вимикати обладнання для його перезапуску та стабілізації роботи", – повідомила вона.

Найтяжча ситуація в енергосистемі була у Харківській, Чернігівській, Полтавській, Донецькій та Сумській областях – ввечері вони знову були атаковані. Проте станом на 19:40 вже був певний успіх, але подробиці Гринчук розкрити не змогла.