Минэнерго о состоянии энергосистемы: Удалось стабилизировать, но отключения нужны

Светлана Гринчук (Фото: t.me/energyofukraine)

В ночь на 8 ноября энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью масштабной баллистической атаки. Систему удалось частично стабилизировать, но отказаться от отключений пока невозможно, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Сегодняшняя ночь стала одной из самых тяжелых за все время полномасштабной войны. Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", – сообщила она.

Чтобы устранить нанесенные повреждения и стабилизировать работу энергосистемы, пришлось применить аварийные и специальные графики отключений в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

"Потом нам удалось стабилизировать немного систему и перевести на графики почасовых отключений, чтобы гражданам было проще планировать действия. Но отказаться от отключений пока невозможно", – отметила Гринчук.

Минэнерго вместе с руководителями областных администраций и другими органами не только оценивают последствия атаки, но и координируют действия по развертыванию альтернативных источников питания. Министр подчеркнула, чтобы отремонтировать поврежденные объекты, все равно придется применять графики отключений.

"По-другому система не работает. Те заявления, что якобы не подготовились энергетики и другие службы, не соответствуют действительности. Потому что даже для мелких ремонтов нужно на некоторое время выключать оборудование для его перезапуска и стабилизации работы", – сообщила она.

Самая тяжелая ситуация в энергосистеме была в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Донецкой и Сумской областях – вечером они снова были атакованы. Однако по состоянию на 19:40 уже был определенный успех, но подробности Гринчук раскрыть не смогла.