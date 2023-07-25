Зеленський змінив склад Ставки — ввід туди Героя України та нового командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача 25 липня. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з документом, Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Національної гвардії Юрія Лебедя.

Замість нього було введено нового голову НГУ Олександра Півненка.

Його було призначено командувачем Нацгвардії 8 липня. Півненко — бойовий офіцер, полковник та Герой України. Відзначився у боях проти російських окупантів, зокрема у битві за Бахмут.

25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії.

Лебідь до цього виконував обов'язки командувача – після того, як Микола Балан подав у відставку у зв'язку з інцидентом на Південмаші.

Тоді солдат-строковик розстріляв людей і втік зі зброєю.

Читайте також: "Мої хлопці підбили літак Пригожина". Історія Героя України Олександра Півненка

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.