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Зеленський призначив голові СБУ нового заступника: хто такий Наумюк

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 12:05
Зеленський призначив голові СБУ нового заступника: хто такий Наумюк - Фото
Сергій Наумюк (фото - radiosvoboda.org)

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно зі словами самого Сергія Наумюка, які цитує Судово-юридична газета, він з 2015 року працював у НАБУ. Очолював другий та четвертий підрозділи детективів. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований в один з підрозділів СБУ, але після війни, за його словами, планував повернутися до НАБУ.

Наумюк брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу — співбесіди.

На співбесіді у комісії, згідно з публікацією газети, виникли запитання до Наумюка щодо російського громадянства його батьків та брата; роботи брата у московському банку; проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську; набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.

  • 6 березня уряд призначив директора НАБУ – майже через рік після закінчення терміну екскерівника Артема Ситника. Ним став Семен Кривонос, голова Держінспекції архітектури та містобудування, колишній заступник начальника Одеської митниці.
Вадим Ребрина
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