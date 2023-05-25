Зеленский назначил главе СБУ нового заместителя: кто такой Наумюк

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка замглавы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам самого Сергея Наумюка, которые цитирует Судебно-юридическая газета, он с 2015 года работал в НАБУ. Возглавлял второе и четвертое подразделения детективов. После начала полномасштабного вторжения был мобилизован в одно из подразделений СБУ, но после войны, по его словам, планировал вернуться в НАБУ.

Наумюк принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Он прошел первый этап тестирования общих способностей и был допущен ко второму этапу – собеседованию.

На собеседовании у комиссии, согласно публикации газеты, возникли вопросы к Наумюку по поводу российского гражданства его родителей и брата; работы брата в московском банке; проживания родителей во временно оккупированном Луганске; приобретения ими права собственности на объекты недвижимости.

6 марта правительство назначило директора НАБУ – почти через год после окончания срока экс-руководителя Артема Сытника. Им стал Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства, бывший заместитель начальника Одесской таможни.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.