Зеленський призначив головою Одеської ОВА прокурора Кіпера, ексрадника Єрмака

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера – прокурора Києва, колишнього позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Указ опубліковано на сайті глави держави.

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Вчора уряд погодив призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.

27 липня 2020 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду прокурора Києва. До цього він працював позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За часів правління експрезидента-втікача Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. У зв'язку з цим потрапив під люстрацію та був звільнений з органів прокуратури.

У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду. 9 червня 2020-го Кіпера було призначено на посаду заступника прокурора Києва.

15 березня 2023 року Зеленський підписав указ про звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської ОВА. Він очолював область із березня 2022 року.

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