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Зеленский назначил главой Одесской ОВА прокурора Кипера, экс-советника Ермака

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 15:47
Зеленский назначил главой Одесской ОВА прокурора Кипера, экс-советника Ермака - Фото
Олег Кипер (Скриншот видео ФБ прокуратуры Киева)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера – прокурора Киева, бывшего внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака. Указ опубликован на сайте главы государства.

Вчера правительство согласовало назначение Олега Кипера на должность главы Одесской ОВА.

27 июля 2020 года тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность прокурора Киева. До этого он работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Во времена правления беглого экс-президента Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры.

В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева возобновил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора. 9 июня 2020 года Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

  • 15 марта 2023 года Зеленский подписал указ об увольнении Максима Марченко с должности председателя Одесской ОВА. Он возглавлял область с марта 2022 года.
Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийОдессаназначениеОлег КиперОдесская ОВА
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