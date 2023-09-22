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Зеленський про зернову суперечку з Польщею: Обрали юридичний шлях, не треба влаштовувати концерт

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22.09.2023, 13:41
Зеленський про зернову суперечку з Польщею: Обрали юридичний шлях, не треба влаштовувати концерт - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обрала юридичний шлях для вирішення зернового конфлікту з Польщею. Про це він повідомив під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні, цитує його Freedom.

За його словами, за всієї поваги до поляків, він має захищати українські інтереси.

"Кілька місяців економічних втрат прораховані — це сотні мільйонів. Але відносини між нашими країнами дорожчі за ті місяці, які були. Від цієї блокади страждала лише Україна, ніхто більше", — сказав Зеленський.

Він зазначив: попри політику, між країнами була домовленість і конкретні дати — обмеження мали закінчитися 15 вересня.

"Була така домовленість. І всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина. Не треба робити політичний концерт. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації", — заявив глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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