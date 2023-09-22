Зеленский о зерновом споре с Польшей: Выбрали юридический путь, не надо устраивать концерт
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выбрала юридический путь решения зернового конфликта с Польшей. Об этом он сообщил во время общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, цитирует его Freedom.
По его словам, при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы.
"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны — это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", — сказал Зеленский.
Он отметил: несмотря на политику, между странами была договоренность и конкретные даты — ограничения должны были закончиться 15 сентября.
"Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не надо из этого делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", — заявил глава государства.
- Польша – одна из трех стран ЕС, которые, вопреки решению Еврокомиссии, продлили запрет на экспорт украинской агропродукции в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины, и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все еще считает Зеленского своим другом, несмотря на зерновой конфликт между странами. Украинский лидер сказал, что благодарен польскому народу.
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