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Зеленский о зерновом споре с Польшей: Выбрали юридический путь, не надо устраивать концерт

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 13:41
Зеленский о зерновом споре с Польшей: Выбрали юридический путь, не надо устраивать концерт - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выбрала юридический путь решения зернового конфликта с Польшей. Об этом он сообщил во время общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, цитирует его Freedom.

По его словам, при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы. 

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны — это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", — сказал Зеленский.

Он отметил: несмотря на политику, между странами была договоренность и конкретные даты — ограничения должны были закончиться 15 сентября. 

"Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не надо из этого делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", — заявил глава государства.

Читайте также: В Чехии высказались о конфликте Украина-Польша: Нужно помириться, иначе проиграем мы все 

Дмитрий Гриниченко
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