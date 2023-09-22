Зеленский о зерновом споре с Польшей: Выбрали юридический путь, не надо устраивать концерт

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выбрала юридический путь решения зернового конфликта с Польшей. Об этом он сообщил во время общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, цитирует его Freedom.

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По его словам, при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы.

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны — это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", — сказал Зеленский.

Он отметил: несмотря на политику, между странами была договоренность и конкретные даты — ограничения должны были закончиться 15 сентября.

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