Дуда заявил, что Зеленский все еще его друг. Тот же сказал, что благодарен народу Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все еще считает президента Владимира Зеленского своим другом, несмотря на зерновой конфликт между странами. Украинский лидер сказал, что благодарен польскому народу.
В интервью каналу TVN 24 Дуда заявил, что готов к встрече с Зеленским.
Ему задали вопрос, является ли украинский президент его другом, на что он ответил: конечно.
"Когда у меня будет возможность, я обязательно с ним поговорю, но мы точно не будем разговаривать при свете камер. Только, как мы уже много раз говорили, мы будем разговаривать с глазу на глаз, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", — сказал Дуда.
Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме польский журналист спросил Зеленского, не обеспокоен ли он, что Украина "теряет Польшу" из-за спора об экспорте зерна — в ответ он выразил благодарность соседней стране за помощь.
"Друзья наши, мы очень благодарны польскому народу, польскому обществу за поддержку", — подчеркнул глава государства.
- 20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
- В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
- Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста.
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