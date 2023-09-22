Дуда заявив, що Зеленський все ще його друг. Той же сказав, що вдячний народу Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що все ще вважає президента Володимира Зеленського своїм другом, попри зерновий конфлікт між країнами. Український лідер сказав, що вдячний польському народові.

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В інтерв'ю каналу TVN 24 Дуда заявив, що готовий до зустрічі із Зеленським.

Йому поставили запитання, чи український президент є його другом, на що він відповів: звичайно.

"Коли у мене буде можливість, я обов'язково з ним поговорю, але ми точно не розмовлятимемо у світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми розмовлятимемо віч-на-віч, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації", — сказав Дуда.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі польський журналіст запитав Зеленського, чи не стурбований він, що Україна "втрачає Польщу" через суперечку про експорт зерна — у відповідь він висловив подяку сусідній країні за допомогу.

"Друзі наші, ми дуже вдячні польському народу, польському суспільству за підтримку", — наголосив глава держави.

20 вересня прем'єр Польщі Моравецький сказав, що зараз країна не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушене", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".

Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали із контексту.

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