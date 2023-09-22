В Чехии высказались о конфликте Украина-Польша: Нужно помириться, иначе проиграем мы все

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала Украину и Польшу урегулировать спор вокруг зерна. Об этом она написала в Twitter (X).

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По ее словам, в Польше происходит разгар избирательной кампании, а поэтому подобные конфликты влияют на избирателей.

Она призвала Киев и Варшаву "отбросить свою гордость и снова сесть за стол, принять извинения, произнести извинения, перевести дух и двигаться дальше".

"Это должно произойти в ближайшее время. И я очень и очень прошу об этом все стороны. Если этого не произойдет, мы все проиграем", — заявила Чернохова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что все еще считает президента Владимира Зеленского своим другом, несмотря на зерновой конфликт между странами. Украинский лидер сказал, что благодарен польскому народу.

20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста.

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