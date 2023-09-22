В Чехии высказались о конфликте Украина-Польша: Нужно помириться, иначе проиграем мы все
22.09.2023, 12:28
Яна Чернохова (Фото: EPA)
Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала Украину и Польшу урегулировать спор вокруг зерна. Об этом она написала в Twitter (X).
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По ее словам, в Польше происходит разгар избирательной кампании, а поэтому подобные конфликты влияют на избирателей.
Она призвала Киев и Варшаву "отбросить свою гордость и снова сесть за стол, принять извинения, произнести извинения, перевести дух и двигаться дальше".
"Это должно произойти в ближайшее время. И я очень и очень прошу об этом все стороны. Если этого не произойдет, мы все проиграем", — заявила Чернохова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что все еще считает президента Владимира Зеленского своим другом, несмотря на зерновой конфликт между странами. Украинский лидер сказал, что благодарен польскому народу.
- 20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
- В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
- Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста.
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