У Чехії висловилися щодо конфлікту Україна-Польща: Потрібно помиритись, інакше програємо ми всі

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала Україну та Польщу врегулювати суперечку навколо зерна. Про це вона написала у Twitter (X).

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За її словами, у Польщі відбувається розпал виборчої кампанії, а тому такі конфлікти впливають на виборців.

Вона закликала Київ і Варшаву "відкинути свою гордість і знову сісти за стіл, вибачитися, прийняти вибачення, перевести дух і рухатися далі".

"Це має статися найближчим часом. І я дуже і дуже прошу про це всі сторони. Якщо цього не станеться, ми все програємо", — заявила Чернохова.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що все ще вважає президента Володимира Зеленського своїм другом, попри зерновий конфлікт між країнами. Український лідер сказав, що вдячний польському народові.

20 вересня прем'єр Польщі Моравецький сказав, що зараз країна не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".

Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали із контексту.

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