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Зеленський пропонує надати англійській мові новий статус: проєкт вже у Раді

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 12:41
Зеленський пропонує надати англійській мові новий статус: проєкт вже у Раді - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Про це йдеться у законопроєкті 9432 від 28 червня.

"Англійська мова – мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млн людей вивчають англійську мову у світі", – заявив Зеленський у пояснювальній записці.

Він також аргументував необхідність надання англійській мові в Україні нового статусу прагненням до євроінтеграції.

За його словами, Україна має статус кандидата у ЄС, але вона все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", – йдеться у заяві.

Документом передбачається визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Йдеться про осіб, які претендують на посади:

— державної служби категорії "А";

— державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

— голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

— військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

— поліціянтів середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

— прокурорів;

— у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

— керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийзаконопроєктанглійська мова
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