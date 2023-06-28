Зеленський пропонує надати англійській мові новий статус: проєкт вже у Раді

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Про це йдеться у законопроєкті №9432 від 28 червня.

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"Англійська мова – мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млн людей вивчають англійську мову у світі", – заявив Зеленський у пояснювальній записці.

Він також аргументував необхідність надання англійській мові в Україні нового статусу прагненням до євроінтеграції.

За його словами, Україна має статус кандидата у ЄС, але вона все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар'єром.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", – йдеться у заяві.

Документом передбачається визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Йдеться про осіб, які претендують на посади:

— державної служби категорії "А";



— державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;



— голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;



— військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;



— поліціянтів середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;



— прокурорів;



— у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;



— керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

19 червня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді працюють над рішеннями, які зроблять вивчення англійської доступнішим для українців.

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