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Зеленский предлагает предоставить английскому языку новый статус: проект уже в Раде

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28.06.2023, 12:41
Зеленский предлагает предоставить английскому языку новый статус: проект уже в Раде - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Об этом говорится в законопроекте №9432 от 28 июня.

"Английский язык – язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млн человек изучают английский в мире", – заявил Зеленский в пояснительной записке.

Он также аргументировал необходимость предоставления английскому языку в Украине нового статуса стремлением к евроинтеграции.

По его словам, у Украины есть статус кандидата в ЕС, но она все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером.

"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", – говорится в заявлении.

Документом предусматривается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Речь идет о лицах, претендующих на должности:

— государственной службы категории "А";

— государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

— председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

— военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

— полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

— прокуроров;

— в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;

— руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийзаконопроектанглийский язык
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