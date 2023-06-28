Зеленский предлагает предоставить английскому языку новый статус: проект уже в Раде
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Об этом говорится в законопроекте №9432 от 28 июня.
"Английский язык – язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млн человек изучают английский в мире", – заявил Зеленский в пояснительной записке.
Он также аргументировал необходимость предоставления английскому языку в Украине нового статуса стремлением к евроинтеграции.
По его словам, у Украины есть статус кандидата в ЕС, но она все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером.
"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", – говорится в заявлении.
Документом предусматривается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Речь идет о лицах, претендующих на должности:
— государственной службы категории "А";
— государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
— председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
— военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
— полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;
— прокуроров;
— в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
— руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.
- 19 июня премьер Денис Шмигаль заявил, что в правительстве работают над решениями, которые сделают изучение английского более доступным для украинцев.
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