Зеленський: Україна отримає більше протиповітряних Gepard до зими, готуємось

Україна отримає більше протиповітряних зенітних самохідних установок Gepard від партнерів, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у зверненні щодо засідання Ставки верховного головнокомандувача стосовно підготовки до зими, передає Офіс президента.

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"І я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше "гепардів" для захисту нашої саме енергетичної мережі. Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів", – сказав президент.

Зеленський назвав стійкість ключовим питанням, передусім енергетичну стійкість України.

На Ставці обговорили те, що потрібно зробити перед зимою, і те, що вже зроблено.

Було заслухано детальні звіти урядовців, керівників енергетичних компаній, також був "військовий компонент" та звіт української розвідки.

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що усі посадовці та командувачі мають чіткі завдання щодо протиповітряної оборони, підготовки енергетики, соціальної системи, відповідних пакетів підтримки від партнерів.

За словами президента, керівники обласних адміністрацій "звітуватимуть щоденно" про підготовку, увечері кожного дня матимуть звіт для уряду, Офісу президента.

Міністр внутрішніх справ отримав доручення максимально підготувати сектор ДСНС: "Не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист".

Командувач Об'єднаних сил заявив, що Україна готується до нових атак РФ на критичну інфраструктуру під час майбутнього опалювального сезону, і цієї зими засобів протиповітряної оборони в українських військ уже буде більше, ніж минулої.

З'явилось відео з роботою установки Gepard по російському дрону-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, якою буде зима для України: вона буде не легшою за торішню, Росія продовжить атаки на енергетичний сектор, енергетики та військові готуються тримати удар.

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