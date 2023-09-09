Зеленский: Украина получит больше противовоздушных Gepard к зиме, готовимся

Украина получит больше противовоздушных зенитных самоходных установок Gepard от партнеров, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в обращении по поводу заседания Ставки верховного главнокомандующего относительно подготовки к зиме, передает Офис президента.

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"И я хочу поблагодарить партнеров – есть очередная договоренность, Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов", – сказал президент.

Зеленский назвал устойчивость ключевым вопросом, прежде всего, энергетическую устойчивость Украины.

На Ставке обсудили то, что нужно сделать перед зимой и то, что уже сделано.

Были заслушаны подробные отчеты чиновников, руководителей энергетических компаний, также был "военный компонент" и отчет украинской разведки.

"Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме – готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местных властях должен сделать все возможное, а если нужно, то и невозможно, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", – сказал Зеленский.

Он отметил, что все должностные лица и командующие имеют четкие задачи по противовоздушной обороне, подготовке энергетики, социальной системы, соответствующих пакетов поддержки от партнеров.

По словам президента, руководители областных администраций будут "отчитываться ежедневно" о подготовке, вечером каждый день будут иметь отчет для правительства, Офиса президента.

Министр внутренних дел получил поручение максимально подготовить сектор ГСЧС: "Не только то, что касается непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита".

Командующий Объединенных сил заявил, что Украина готовится к новым атакам РФ на критическую инфраструктуру во время предстоящего отопительного сезона, и этой зимой средств противовоздушной обороны у украинских войск уже будет больше, чем в прошлую.

Появилось видео с работой установки Gepard по российскому дрону-камикадзе иранского производства Shahed-136.

На LIGA.net вышел обширный текст о том, какой будет зима для Украины: она будет не легче прошлогодней, Россия продолжит атаки на энергетический сектор, энергетики и военные готовятся держать удар.

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