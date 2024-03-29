Зеленський: Байден обережно ставиться до Путіна, бо він божевільний. Хитрий, але не розумний
Президент Володимир Зеленський вважає, що його американський колега обережно ставиться до російського диктатора Володимира Путіна через те, що той є "божевільним та непередбачуваним". Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.
У Зеленського запитали: чи вважає він Байдена надто обережним у питанні постачання зброї Україні.
"Я вважаю, що він обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії <...> Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100% сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний", – відповів він.
Водночас Зеленський вважає, що російський диктатор "хитрий, але не розумний".
"Коли ви боретеся з розумною людиною, це боротьба за правилами. Але коли битися з хитрою людиною, це завжди небезпечно", – резюмував президент.
- 27 березня 2024 року Байден назвав Путіна "м'ясником", заявивши, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від нього, якби збільшили податки для американських мільярдерів.
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