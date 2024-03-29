Зеленський: Байден обережно ставиться до Путіна, бо він божевільний. Хитрий, але не розумний

За словами президента, "коли ви боретесь з божевільною людиною, це завжди небезпечно"

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: Білий дім)

Президент Володимир Зеленський вважає, що його американський колега обережно ставиться до російського диктатора Володимира Путіна через те, що той є "божевільним та непередбачуваним". Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

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У Зеленського запитали: чи вважає він Байдена надто обережним у питанні постачання зброї Україні.

"Я вважаю, що він обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії <...> Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100% сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний", – відповів він.

Водночас Зеленський вважає, що російський диктатор "хитрий, але не розумний".

"Коли ви боретеся з розумною людиною, це боротьба за правилами. Але коли битися з хитрою людиною, це завжди небезпечно", – резюмував президент.

27 березня 2024 року Байден назвав Путіна "м'ясником", заявивши, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від нього, якби збільшили податки для американських мільярдерів.

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