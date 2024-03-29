Зеленский: Байден осторожен к Путину, потому что он сумасшедший. Хитрый, но не умный

По словам президента, "когда вы боретесь с сумасшедшим человеком, это всегда опасно"

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Белый дом)

Президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега осторожно относится к российскому диктатору Владимиру Путину из-за того, что тот "сумасшедший и непредсказуемый". Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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У Зеленского спросили: считает ли он Байдена слишком осторожным в вопросе поставки оружия Украине.

"Я считаю, что он осторожно относится к ядерному удару со стороны России <...> Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100% сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", – ответил он.

Вместе с тем Зеленский считает, что российский диктатор "хитрый, но не умный".

"Когда вы боретесь с умным человеком, это борьба по правилам. Но если сражаться с хитрым человеком, это всегда опасно", – резюмировал президент.

27 марта 2024 года Байден назвал Путина "мясником", заявив, что Соединенные Штаты могли бы оградить Украину от него, если бы увеличили налоги для американских миллиардеров.

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