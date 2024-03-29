Зеленский: Байден осторожен к Путину, потому что он сумасшедший. Хитрый, но не умный
Президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега осторожно относится к российскому диктатору Владимиру Путину из-за того, что тот "сумасшедший и непредсказуемый". Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
У Зеленского спросили: считает ли он Байдена слишком осторожным в вопросе поставки оружия Украине.
"Я считаю, что он осторожно относится к ядерному удару со стороны России <...> Он сумасшедший. В мире нет никого, кто мог бы на 100% сказать, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен", – ответил он.
Вместе с тем Зеленский считает, что российский диктатор "хитрый, но не умный".
"Когда вы боретесь с умным человеком, это борьба по правилам. Но если сражаться с хитрым человеком, это всегда опасно", – резюмировал президент.
- 27 марта 2024 года Байден назвал Путина "мясником", заявив, что Соединенные Штаты могли бы оградить Украину от него, если бы увеличили налоги для американских миллиардеров.
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