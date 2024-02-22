Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Раскритиковал Трампа из-за Навального

Байден сказал, что Республиканская партия "когда-то имела американский моральный центр, но, похоже, утратила его"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" диктатора Владимира Путина и раскритиковал 45-го главу Белого дома Дональда Трампа за его реакцию на смерть диссидента Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, передает The Hill.

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По его словам, одной из главных "экзистенциальных угроз" для мира является изменение климата.

"У нас есть сумасшедший сукин сын вроде Путина и других, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат", — сказал Байден.

Он отметил, что Путин прямо виновен в смерти Навального, а также раскритиковал Трампа, который не стал прямо говорить о причастности диктатора.

"Если бы я стоял здесь 10–15 лет назад и говорил все это, вы бы все подумали, что я должен быть привержен. У республиканцев когда-то был американский моральный центр, но он, похоже, утрачен", — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп в контексте смерти Навального намекнул, что его тоже "преследуют" в собственной стране. Позднее он назвал это "очень печальной ситуацией".

Летом 2021 года президент США Байден угрожал диктатору Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме. Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад, и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в более 400 000), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

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