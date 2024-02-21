Трамп назвал убийство Навального "печальной ситуацией". Сказал, что в США "то же самое"

Трамп заявил, что США "превращаются в коммунистическую страну во многих отношениях"

Дональд Трамп (Фото: EPA/ JIM LO SCALZO)

45 президент США Дональд Трамп назвал убийство российского диссидента Алексея Навального в тюрьме "очень печальной ситуацией". Об этом он сказал в разговоре с Fox News в Гринвилле, Южная Каролина.

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По его словам, Навальный был "очень храбрым", потому что вернулся в Россию, хотя мог этого и не делать.

"Это ужасная вещь, но это происходит и в нашей стране. Мы превращаемся в коммунистическую страну во многих отношениях", — сказал Трамп.

Он отметил, что имеет в виду судебные дела против себя в Нью-Йорке, Вашингтоне и Атланте.

Ранее Трамп в контексте смерти Навального намекнул, что его тоже "преследуют" в собственной стране.

Летом 2021 года президент США Байден угрожал диктатору Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме. Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад, и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в более 400 000), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

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