Трамп заявил, что смерть Навального "заставила его все больше и больше осознавать, что происходит в США"

Дональд Трамп (Фото: EPA/TESS CROWLEY)

45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть российского диссидента Алексея Навального в тюрьме и намекнул, что его тоже "преследуют" в собственной стране. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Politico.

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По его словам, смерть Навального "заставила его все больше и больше осознавать, что происходит в США".

"Это медленный, но устойчивый прогресс, в котором кривые, радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку", — заявил Трамп.

Ранее суд обязал Трампа выплатить штраф в $354,8 млн в рамках решения по гражданскому делу о мошенничестве.

Летом 2021 года президент США Байден угрожал диктатору Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме. Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад, и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в более 400 000), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

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