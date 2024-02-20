Трамп прокоментував смерть Навального. Натякнув, що його теж "переслідують" у США

Трамп заявив, що смерть Навального "змусила його дедалі більше усвідомлювати, що відбувається в США"

Дональд Трамп (Фото: EPA/TESS CROWLEY)

45-й президент США Дональд Трамп прокоментував смерть російського дисидента Олексія Навального у в'язниці й натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє Politico.

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За його словами, смерть Навального "змусила його дедалі більше усвідомлювати, що відбувається в США".

"Це повільний, але стійкий прогрес, у якому криві, радикальні ліві політики, прокурори та судді ведуть нас шляхом руйнування. Відкриті кордони, фальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів руйнують Америку", – заявив Трамп.

Раніше суд зобов'язав Трампа виплатити штраф у $354,8 млн у рамках рішення у цивільній справі про шахрайство.

Влітку 2021 року президент США Байден погрожував диктатору Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці. Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому, і зараз Росія і Путін вже зустрілися з "неймовірно багатьма наслідками": втратили загиблими і пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру в понад 400 000), також були запроваджені "серйозні санкції за всіма напрямками".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винний Путін.

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