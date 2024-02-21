Трамп назвав вбивство Навального "дуже сумною ситуацією". Сказав, що в США "те ж саме"

Трамп заявив, що США "перетворюються на комуністичну країну багато в чому"

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

45 президент США Дональд Трамп назвав вбивство російського дисидента Олексія Навального у в'язниці "дуже сумною ситуацією". Про це він сказав у розмові з Fox News у Грінвіллі, Південна Кароліна.

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За його словами, Навальний був "дуже хоробрим", бо повернувся до Росії, хоча міг цього й не робити.

"Це жахлива річ, але це відбувається і в нашій країні. Ми перетворюємося на комуністичну країну багато в чому", – сказав Трамп.

Він зазначив, що має на увазі судові справи проти себе у Нью-Йорку, Вашингтоні та Атланті.

Раніше Трамп у контексті смерті Навального натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні.

Влітку 2021 року президент США Байден погрожував диктатору Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці. Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому, і зараз Росія і Путін вже зустрілися з "надзвичайно багатьма наслідками": втратили загиблими і пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру понад 400 000), також було запроваджено "серйозні санкції в усіх напрямках".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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