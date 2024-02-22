Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином". Розкритикував Трампа через Навального

Байден сказав, що Республіканська партія "колись мала американський моральний центр, але, схоже, втратила його"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвав "божевільним сучим сином" диктатора Володимира Путіна і розкритикував 45-го главу Білого дому Дональда Трампа за його реакцію на смерть дисидента Олексія Навального у російській в'язниці. Про це він сказав на передвиборчому заході у Сан-Франциско, повідомляє The Hill.

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За його словами, однією із головних "екзистенційних загроз" для світу є зміна клімату.

"У нас є божевільний сучий син на зразок Путіна та інших, і нам завжди доводиться турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційною загрозою людству є клімат", – сказав Байден.

Він зазначив, що Путін прямо винен у смерті Навального, а також розкритикував Трампа, який не став прямо говорити про причетність диктатора.

"Якби я стояв тут 10–15 років тому і говорив усе це, ви всі б подумали, що я повинен бути прихильним. У республіканців колись був американський моральний центр, але він, схоже, втрачений", — заявив глава Білого дому.

Раніше Трамп у контексті смерті Навального натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні. Пізніше він назвав це "дуже сумною ситуацією".

Влітку 2021 року президент США Байден погрожував диктатору Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці. Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому, і зараз Росія і Путін вже зустрілися з "надзвичайно багатьма наслідками": втратили загиблими й пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру понад 400 000), також було запроваджено "серйозні санкції в усіх напрямках".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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