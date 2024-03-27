Байден: США могли бы защитить Украину от мясника Путина, увеличив налоги для миллиардеров
Президент США Джо Байден на встрече с избирателями в штате Северная Каролина назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником", заявив, что Соединенные Штаты могли бы защитить Украину от него, если бы увеличили налоги для американских миллиардеров.
Байден сказал, что если бы налог для миллиардеров поднять с нынешних 8,2% до 25%, это позволило бы собрать до $400 млрд в течение следующих 10 лет.
По словам американского президента, эти средства можно было бы потратить, в частности, на противодействие российской агрессии.
"Мы могли бы сделать так много вещей – последовательных – в частности, наконец, обеспечить Украине защиту от этого мясника Путина", – пояснил Байден.
- 22 февраля 2024 года Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном".
- Согласно опросу The Economist, за 21 марта Байден впервые с августа 2023 года опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
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