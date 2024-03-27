Байден: США могли бы защитить Украину от мясника Путина, увеличив налоги для миллиардеров

Джо Байден (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Джо Байден на встрече с избирателями в штате Северная Каролина назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником", заявив, что Соединенные Штаты могли бы защитить Украину от него, если бы увеличили налоги для американских миллиардеров.

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Байден сказал, что если бы налог для миллиардеров поднять с нынешних 8,2% до 25%, это позволило бы собрать до $400 млрд в течение следующих 10 лет.

По словам американского президента, эти средства можно было бы потратить, в частности, на противодействие российской агрессии.

"Мы могли бы сделать так много вещей – последовательных – в частности, наконец, обеспечить Украине защиту от этого мясника Путина", – пояснил Байден.

22 февраля 2024 года Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном".

Согласно опросу The Economist, за 21 марта Байден впервые с августа 2023 года опережает своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.

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