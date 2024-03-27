Байден: США могли б захистити Україну від м'ясника Путіна, збільшивши податки для мільярдерів

Джо Байден (Фото: ЕРА/ YURI GRIPAS)

Президент США Джо Байден на зустрічі з виборцями в штаті Північна Кароліна назвав російського диктатора Володимира Путіна "м'ясником", заявивши, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від нього, якби збільшили податки для американських мільярдерів.

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Байден сказав, що якби податок для мільярдерів підняти з нинішніх 8,2% до 25%, це дозволило б зібрати до $400 млрд протягом наступних 10 років.

За словами американського президента, ці кошти можна було б витратити зокрема на протидію російській агресії.

"Ми могли б зробити так багато речей — послідовних — зокрема, нарешті забезпечити Україні захист від цього м’ясника Путіна", – пояснив Байден.

22 лютого 2024 року Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином".

Згідно з опитуванням The Economist за 21 березня Байден вперше з серпня 2023 року випереджає свого опонента від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах глави держави.

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