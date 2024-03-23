Байден підписав бюджет на $1,2 трлн, але нагадав Конгресу США, що "роботу ще не завершено"

Законопроєкт, що передбачає додаткове фінансування для надання допомоги Україні, все ще заблоковано

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден підписав закон про фінансування уряду на $1,2 трлн, щоб запобігти частковому шатдауну. Як передає CNN, у контексті все ще заблокованого законопроєкту про фінансування допомоги для України, Ізраїля та Тайваню, він заявив, що угода є "компромісом", і що Конгрес Штатів не завершив свою роботу.

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Фінансування на $1,2 трлн стосується низки критично важливих урядових структур, включно з міністерствами оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров’я та соціальних служб, освіти, законодавчої гілки влади.

"Ця угода є компромісом, який означає, що жодна сторона не отримала всього, чого хотіла", – сказав Байден.

Американський президент також зазначив, що в остаточний пакет закладено ресурси для забезпечення безпеки кордону, за що його адміністрація "успішно боролася".

Байден закликав Конгрес США ухвалити додаткове фінансування, заявивши, що "робота ще не завершена".

"Настав час це зробити", – додав він.

20 березня прем'єр Шмигаль заявив, що українська сторона перебуває в постійному діалозі зі США. Він очікує позитивних новин про фінансування "цього місяця або максимум – наступного місяця".

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