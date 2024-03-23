Сенат США схвалив законопроєкт на $1,2 трлн, щоб запобігти шатдауну. Шумер: Це було нелегко

Законопроєкт отримав 74 голоси "за" та 24 — "проти", його відправили на розгляд президенту США Джо Байдену

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

23 березня Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн, щоб запобігти частковому шатдауну. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що це було нелегко. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Це було нелегко, але сьогодні наша наполегливість того варта", – заявив Шумер незадовго до опівночі, оголосивши про угоду між демократами та республіканцями.

За даними видання, законопроєкт отримав 74 голоси "за" та 24 — "проти". Документ відправили на розгляд президенту США Джо Байдену. Він підпише його в суботу.

Цей пакет збільшує оборонні асигнування на 3%, залишаючи загальні внутрішні витрати на тому самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств, включно з Міністерством національної безпеки, до кінця фінансового року 30 вересня.

3 березня Демократи та республіканці в Конгресі США домовилися про виділення коштів федерального уряду до кінця фінансового 2024 року, який розпочався 1 жовтня. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер наголосив, що пишається тим, що американський уряд зберігає роботу "без скорочень та "отруйних пігулок".