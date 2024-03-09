Сенат США підтримав законопроєкт на $460 млрд про фінансування уряду до кінця вересня

Сенат США (Фото: EPA)

8 березня Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до кінця фінансового 2024 року – 30 вересня. Про це пише американська газета The Hill.

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Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад $460 млрд. За даними видання, законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 були проти.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду через припинення фінансування.

Цей лише перший пакет, і складається він з двох законопроєктів про витрати, над прийняттям яких Конгрес працює цього місяця, а 22 березня американські законодавці планують прийняти другий пакет для шести законопроєктів про фінансування на весь рік, що залишилися. Туди входять такі сфери, як: Міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я та соціальні служби.

За словами законодавців, за цими сферами може бути ще важче досягти двопартійної згоди.

3 березня Демократи та республіканці в Конгресі США домовилися про виділення коштів федерального уряду до кінця фінансового 2024 року, який розпочався 1 жовтня. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер наголосив, що пишається тим, що американський уряд зберігає роботу "без скорочень та "отруйних пігулок".

1 березня президент США Байден підписав закон щодо тимчасового продовження фінансування федеральних установ та уникнення шатдауну.

3 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату, що містить іноземну допомогу та обмеження на кордоні з Мексикою. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.

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