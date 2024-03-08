Допомога Україні. Демократи Палати представників проти альтернативного законопроєкту

Демократи Палати представників США не підтримають альтернативного законопроєкту з допомогою Україні, який не містить гуманітарної допомоги

Гакім Джеффріс (Фото: EPA)

Демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроєкт з допомогою Україні, який пропонують республіканці. Про це заявив на пресконференції лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс.

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Він зазначив, що єдиний шлях забезпечити потреби американського народу в нацбезпеці – винести на голосування законопроєкт за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд.

Джеффріс вважає, що якщо законопроєкт розглядатимуть у Палаті представників – він набере понад 300 голосів.

Він акцентував, що його фракція не підтримає альтернативного законопроєкту з допомогою Україні від республіканців, який не містить гуманітарної допомоги.

"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники 45-ого президента Дональда Трампа – ред.) у їхній партії", – наголосив він.

6 грудня Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

4 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.

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