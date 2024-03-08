Допомога Україні. Демократи Палати представників проти альтернативного законопроєкту
Демократи Палати представників США відмовилися підтримувати альтернативний законопроєкт з допомогою Україні, який пропонують республіканці. Про це заявив на пресконференції лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс.
Він зазначив, що єдиний шлях забезпечити потреби американського народу в нацбезпеці – винести на голосування законопроєкт за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд.
Джеффріс вважає, що якщо законопроєкт розглядатимуть у Палаті представників – він набере понад 300 голосів.
Він акцентував, що його фракція не підтримає альтернативного законопроєкту з допомогою Україні від республіканців, який не містить гуманітарної допомоги.
"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники 45-ого президента Дональда Трампа – ред.) у їхній партії", – наголосив він.
- 6 грудня Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.
- 14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 4 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.
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