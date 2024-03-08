Військовий аналітик Фрідман: Європа все робить надто повільно – СШA замінити не зможе

Військовий аналітик Фрідман вважає, що багато в чому українські успіхи на полі бою у 2024-му залежатимуть від рішень у США

Британський військовий аналітик, сер Лоуренс Фрідман (Фото: Lowy Institute)

У Європі є велике бажання збільшити допомогу Україні, однак, якщо військова допомога від США провалиться – замістити її повністю практично неможливо. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.

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Фрідман зазначив, що країни й досі обмежено постачають Україні зброю, адже у них є труднощі з виробництвом зброї та боєприпасів після 30 років роззброєння.

"Слід будувати виробничі лінії. Європейці роблять усе надто повільно. Ви ж потребуєте зброї і боєприпасів негайно. У Європі є велике бажання збільшити допомогу Україні, щоб ви втрималися", – наголосив він та акцентував, що особливо корисними можуть стати ракети великої дальності.

Він наголосив, що якщо військова допомога від США провалиться – замістити її повністю практично неможливо, тому багато в чому українські успіхи на полі бою у 2024-му залежатимуть від рішень у США.

Фрідман вважає, що безпекові угоди України з Великою Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами – це зобов’язання провідних країн, але "не такі великі, як вам (Україні, – ред.) би хотілося".

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, але наступного дня лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

4 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.

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