Військовий аналітик Фрідман: Європа все робить надто повільно – СШA замінити не зможе
У Європі є велике бажання збільшити допомогу Україні, однак, якщо військова допомога від США провалиться – замістити її повністю практично неможливо. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.
Фрідман зазначив, що країни й досі обмежено постачають Україні зброю, адже у них є труднощі з виробництвом зброї та боєприпасів після 30 років роззброєння.
"Слід будувати виробничі лінії. Європейці роблять усе надто повільно. Ви ж потребуєте зброї і боєприпасів негайно. У Європі є велике бажання збільшити допомогу Україні, щоб ви втрималися", – наголосив він та акцентував, що особливо корисними можуть стати ракети великої дальності.
Він наголосив, що якщо військова допомога від США провалиться – замістити її повністю практично неможливо, тому багато в чому українські успіхи на полі бою у 2024-му залежатимуть від рішень у США.
Фрідман вважає, що безпекові угоди України з Великою Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами – це зобов’язання провідних країн, але "не такі великі, як вам (Україні, – ред.) би хотілося".
- 14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою, але наступного дня лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 4 березня Джонсон приватно зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть допрацювати цей документ та винести у квітні на голосування.
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