Военный аналитик Фридман: Европа все делает слишком медленно – США заменить не сможет

Военный аналитик Фридман считает, что во многом украинские успехи на поле боя в 2024-м будут зависеть от решений в США

Британский военный аналитик, сэр Лоуренс Фридман (Фото: Lowy Institute)

В Европе есть большое желание увеличить помощь Украине, однако, если военная помощь от США провалится – заместить ее практически невозможно. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал исследователь войны сэр Лоуренс Фридман.

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Фридман отметил, что страны до сих пор ограниченно поставляют Украине оружие, ведь у них есть трудности с производством оружия и боеприпасов после 30 лет разоружения.

"Следует строить производственные линии. Европейцы делают все слишком медленно. Вы же нуждаетесь в оружии и боеприпасах немедленно. В Европе есть большое желание увеличить помощь Украине, чтобы вы удержались", – подчеркнул он и акцентировал, что особенно полезными могут стать ракеты большой дальности.

Он отметил, что если военная помощь от США провалится – заместить ее полностью практически невозможно, поэтому во многом украинские успехи на поле боя в 2024-м будут зависеть от решений в США.

Фридман считает, что соглашения по безопасности Украины с Великобританией, Германией, Францией и другими странами – это обязательства ведущих стран, но "не такие большие, как вам (Украине, – ред.) бы хотелось".

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, но на следующий день лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

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