Помощь Украине. Демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта
Демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украины, предлагаемый республиканцами. Об этом заявил на пресс-конференции лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис.
Он отметил, что единственный путь обеспечить потребности американского народа в нацбезопасности – вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на $95 млрд.
Джеффрис считает, что если законопроект будут рассматривать в Палате представителей – он наберет более 300 голосов.
Он акцентировал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, который не содержит гуманитарной помощи.
"Пришло время для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (сторонники 45-го президента Дональда Трампа – ред.) в их партии", – подчеркнул он.
- 6 декабря Еллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.
- 14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.
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