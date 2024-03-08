Помощь Украине. Демократы Палаты представителей против альтернативного законопроекта

Демократы Палаты представителей США не поддержат альтернативный законопроект с помощью Украины, который не содержит гуманитарной помощи

Гаким Джеффрис (Фото: EPA)

Демократы Палаты представителей США отказались поддерживать альтернативный законопроект с помощью Украины, предлагаемый республиканцами. Об этом заявил на пресс-конференции лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что единственный путь обеспечить потребности американского народа в нацбезопасности – вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на $95 млрд.

Джеффрис считает, что если законопроект будут рассматривать в Палате представителей – он наберет более 300 голосов.

Он акцентировал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украине от республиканцев, который не содержит гуманитарной помощи.

"Пришло время для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA (сторонники 45-го президента Дональда Трампа – ред.) в их партии", – подчеркнул он.

6 декабря Еллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

Читайте также: Военный аналитик Фридман: Европа все делает слишком медленно – США заменить не сможет