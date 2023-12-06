Глава Мінфіну США: Ми будемо відповідальні за поразку України, якщо не буде нової допомоги

Єллен сказала, що фінансування для України закінчується, а тому потрібний новий пакет від Конгресу США

Джанет Єллен (Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву. Про це вона сказала під час візиту до Мехіко, цитує її Reuters.

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За її словами, вона спілкувалася із членами Конгресу, які розуміють складність ситуації із підтримкою України.

"І ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити її необхідним фінансуванням. Я включаю сюди пряму підтримку бюджету, тому що це дуже важливо", – сказала Єллен.

Вона наголосила, що без допомоги США Україна не змогла б утримувати освіту, лікарні та надзвичайні служби.

"В України просто закінчуються гроші. Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, зарплат військових та оборони. Допомога США супроводжувалася дуже суворим контролем для захисту від будь-якого неправомірного використання та будь-якої корупції", – заявила міністерка.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виступ перед американським Сенатом. Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що там обговорювалися не лише українські питання.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол в США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це може зашкодити допомозі Україні — NBC News.

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