Зеленський скасував виступ перед Сенатом США. Посол: Там обговорювалися внутрішні питання

Маркарова заявила, що "нічого катастрофічного не сталося", а на брифінгу Сенату обговорювали не лише Україну

Оксана Маркарова (Фото: Open Ukraine)

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що президент Володимир Зеленський не виступив перед американським Сенатом, бо там обговорювалися не лише українські питання. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, Зеленський вже виступав перед Конгресом та проводить постійні брифінги.

Вона зазначила, що 5 грудня відбулася низка закритих брифінгів, на яких виступали голова Пентагону Ллойд Остін та інші представники Білого дому.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося. Була ідея в одному з кількох цих брифінгів, щоб було можливо долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, тому ми сьогодні не брали таку участь", — сказала Маркарова.

Дипломатка заявила, що українська делегація вже провела велику кількість очних зустрічей та продовжить працювати у Конгресі.

Раніше лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Зеленський не виступатиме перед американськими законодавцями "через питання, яке виникло в останній момент".

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

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