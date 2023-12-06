Зеленский отменил выступление перед Сенатом США. Посол: Там обсуждались внутренние вопросы

Маркарова заявила, что "ничего катастрофического не произошло", а на брифинге Сената обсуждалась не только Украина

Оксана Маркарова (Фото: Open Ukraine)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что президент Владимир Зеленский не выступил перед американским Сенатом, так как там обсуждались не только украинские вопросы. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, Зеленский уже выступал перед Конгрессом и проводит постоянные брифинги.

Она отметила, что 5 декабря состоялись ряд закрытых брифингов, на которых выступали глава Пентагона Ллойд Остин и другие представители Белого дома.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Была идея в одном из нескольких этих брифингов, чтобы было возможно приобщиться. Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не брали такое участие", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что украинская делегация уже провела большое количество очных встреч и продолжит работать в Конгрессе.

Ранее лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Зеленский не будет выступать перед американскими законодателями "из-за вопроса, который возник в последний момент".

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

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