CNN: Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами

Журналист CNN заявил со ссылкой на лидера большинства в Сенате, что Зеленского не будет на секретном брифинге с участием законодателей США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президент Владимир Зеленский не будет выступать перед американскими законодателями "из-за вопроса, который возник в последний момент". Его цитирует журналист CNN Ману Раджу в Х (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Заседание должно было состояться в 22:00 по киевскому времени. Предполагалось, что это будет первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине, и Зеленского пригласили обратиться к законодателям по видеосвязи, чтобы описать ситуацию в Украине.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову. На момент выхода новости ответа не было.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

Читайте также: Спикер Палаты Джонсон поставил Белому дому ультиматум о помощи Украине