CNN: Зеленський скасував свій виступ перед американськими сенаторами

Журналіст CNN заявив із посиланням на лідера більшості в Сенаті, що Зеленського не буде на секретному брифінгу за участю законодавців США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент Володимир Зеленський не буде виступати перед американськими законодавцями "через питання, яке виникло в останню хвилину". Його цитує журналіст CNN Ману Раджу у Х (Twitter).

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Засідання мало відбутися о 22:00 за київським часом. Передбачалося, що це буде перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні, і Зеленського запросили звернутися до законодавців відеозв'язком, щоб описати ситуацію в Україні.

Раніше директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

LIGA.net звернулася за коментарем до прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова. На момент виходу новини відповіді не було.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше проти підтримки надання зброї Ізраїлю.

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