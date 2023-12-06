Глава Минфина США: Мы будем ответственны за поражение Украины, если не будет новой помощи

Йеллен сказала, что финансирование для Украины заканчивается, а поэтому нужен новый пакет от Конгресса США

Джанет Йеллен (Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву. Об этом она сказала во время визита в Мехико, цитирует ее Reuters.

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По ее словам, она общалась с членами Конгресса, которые понимают сложность ситуации с поддержкой Украины.

"И мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить ее необходимым финансированием. Я включаю сюда прямую поддержку бюджета, потому что это крайне важно", — сказала Йеллен.

Она отметила, что без помощи США Украина не смогла бы содержать образование, больницы и чрезвычайные службы.

"У Украины просто заканчиваются деньги. Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налогов, зарплат военных и обороны. Помощь США сопровождалась очень строгим контролем для защиты от любого неправомерного использования и любой коррупции", — заявила министр.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.

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