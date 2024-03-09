Сенат поддержал законопроект на $460 млрд о финансировании правительства до конца сентября

Сенат США (Фото: EPA)

8 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение средств на работу некоторых федеральных ведомств до конца финансового года 2024 – 30 сентября. Об этом пишет американская газета The Hill.

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Документ предусматривает финансирование некоторых ведомств на сумму свыше $460 млрд. По данным издания, законопроект поддержали 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 были против.

Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Это позволит избежать частичного приостановления работы федерального правительства из-за прекращения финансирования.

Этот пакет состоит лишь первый из двух пакетов законопроектов о расходах, над принятием которых Конгресс работает в этом месяце, а 22 марта американские законодатели планируют принять второй пакет для оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. В него входят такие сферы, как: министерство обороны, внутренняя безопасность, здравоохранение и социальные службы.

По словам законодателей, по этим сферам может быть еще труднее достичь двухпартийного согласия.

3 марта Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились о выделении средств федерального правительства до конца финансового 2024 года, начавшегося 1 октября. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что гордится тем, что американское правительство сохраняет работу "без сокращений и "ядовитых таблеток".

1 марта президент США Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федеральных учреждений и избегании шатдауна.

3 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, которые благосклонно относятся к компромиссному законопроекту Сената, содержащему иностранную помощь и ограничения на границе с Мексикой. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

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