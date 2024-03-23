Сенат США одобрил законопроект на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна. Шумер: Было нелегко

Законопроект получил 74 голоса "за" и 24 – "против", его отправили на рассмотрение президенту США Джо Байдену

Чак Шумер (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

23 марта Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на $1,2 трлн, чтобы предотвратить частичный шатдаун. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что это было нелегко. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Это было нелегко, но сегодня наша настойчивость того стоит", – заявил Шумер незадолго до полуночи, объявив о соглашении между демократами и республиканцами.

По данным издания, законопроект получил 74 голоса "за" и 24 – "против". Документ отправили на рассмотрение президенту США Джо Байдену. Он подпишет его в субботу.

Этот пакет увеличивает оборонные ассигнования на 3%, оставляя общие внутренние расходы на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств, включая Министерство национальной безопасности, до конца финансового года 30 сентября.

3 марта Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились о выделении средств федерального правительства до конца финансового 2024 года, начавшегося 1 октября. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что гордится тем, что американское правительство сохраняет работу "без сокращений и "ядовитых таблеток".