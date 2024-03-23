Байден подписал бюджет на $1,2 трлн, но напомнил Конгрессу, что "работа еще не завершена"

Законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование для оказания помощи Украине, все еще заблокирован

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства на $1,2 трлн, чтобы предотвратить частичный шатдаун. Как передает CNN, в контексте все еще заблокированного законопроекта о финансировании помощи для Украины, Израиля и Тайваня, он заявил, что соглашение является "компромиссом", и что Конгресс Штатов не завершил свою работу.

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Финансирование на $1,2 трлн касается ряда критически важных правительственных структур, включая министерства обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, законодательной ветви власти.

"Это соглашение является компромиссом, означающим, что ни одна сторона не получила всего, чего хотела", – сказал Байден.

Американский президент также отметил, что в окончательный пакет заложены ресурсы для обеспечения безопасности границы, за что его администрация "успешно боролась".

Байден призвал Конгресс США принять дополнительное финансирование, заявив, что "работа еще не завершена".

"Пора это сделать", – добавил он.

20 марта премьер Шмыгаль заявил, что украинская сторона находится в постоянном диалоге с США. Он ожидает положительных новостей о финансировании "в этом месяце или максимум – в следующем месяце".

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