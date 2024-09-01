Зеленський підписав два санкційних пакети, зокрема проти причетних до авіаінфраструктури РФ
Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій Ради нацбезпеки і оборони проти колаборантів, а також проти юридичних і фізичних осіб, пов’язаних із російською авіаційною інфраструктурою. Про це він оголосив у вечірньому відеозверненні.
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Він повідомив, що мова про майже 150 суб’єктів, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Ще один пакет санкцій – проти колаборантів, "тих, хто обрав працювати на зло, на війну".
"І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими", – заявив президент.
На момент публікації новини відповідні укази не оприлюднено на сайті Офісу президента.
- Станом на початок червня 2024-го у власність України перейшли 58 компаній, що належали підсанкційним особам.
- 22 серпня РНБО внесла зміни до санкцій проти власника Юнігран (один з найбільших виробників щебеню в Україні) Ігоря Наумця та громадянки Великої Британії Елени Калпи, на яку перереєстрували активи підприємця на початку 2023 року.
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